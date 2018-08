Ultrasnelle behandeling tegen wespengifallergie kan ziekenhuisopname vermijden

De wespen zijn weer in ons land. Een steek van een wesp, bij of hommel is nooit fijn, maar het ongemakkelijke gevoel gaat meestal snel voorbij. Voor wie allergisch is voor het gif, zo'n 4% van de bevolking, kan een wespensteek echter levensbedreigend zijn.

'Is de huidreactie groter dan 10 centimeter en na 24 uur nog niet verdwenen, dan spreek je van een grote lokale reactie', zegt prof. Didier Ebo, adjunct diensthoofd immunologie, allergologie en reumatologie van het UZA. 'Zijn er binnen de 2 uur ook klachten op andere plaatsen van het lichaam, zoals jeuk, bultjes of zwelling, dan heb je te maken met een algemene allergische reactie. In het slechtste geval gaat die gepaard met een astma-aanval, zwelling in de keel of een plotse bloeddrukdaling.'

Indien je allergisch blijkt aan wespengif, is de kans dat je bij een volgende wespensteek opnieuw minstens even heftig reageert ruim 50% bij volwassenen en 30% bij kinderen.

'Enkel immunotherapie kan bescherming bieden en het risico van 50% kans reduceren naar 2%', zegt prof. Vito Sabato, staflid immunologie. 'Immunotherapie is heel effectief en kan het leven van een wespengifallergisch persoon redden.'

Nieuwe aanpak zorgt voor tijdswinst

Op basis van de beschrijving van de patiënt en bijkomende tests gaat de arts eerst na voor welk gif de persoon in kwestie allergisch is en of hij in aanmerking komt voor immunotherapie. Patiënten die alleen een grote lokale steekreactie vertoonden, komen niet in aanmerking en moeten dus ook niet getest worden.

Voor de eigenlijke therapie, waarbij de patiënt inspuitingen met een sterk verdund gif krijgt, bestaan verschillende startschema's. Enerzijds is er de traditionele startfase, waarbij het verschillende weken tot maanden kan duren alvorens de patiënt beschermd is. Anderzijds is er de zogenaamde 'semi-rush' methode die een opname in het ziekenhuis van minstens drie dagen vergt.

Het UZA biedt nu als enige centrum in Vlaanderen een 'ultra-rush' behandeling aan, waarbij de patiënt na een behandeling van 2,5 uur in het dagziekenhuis al beschermd is, zonder in te boeten op doeltreffendheid en veiligheid.

In geval van een allergie voor wespengif zijn patiënten na de behandeling voor 95 tot 99% beschermd. De kans op een allergische reactie bedraagt dus nog maar 1 à 2%. 'Treedt er toch nog een allergische reactie op, dan is die meestal een stuk milder', zegt prof. Ebo.

Vooral allergische patiënten die een beroep uitoefenen waarbij ze een hoog risico lopen om in aanraking te komen met wespen, zoals landbouwers, tuinders of brandweerlui, zijn gebaat bij de snelle 'ultra rush' behandeling. 'Voor hen is het van groot belang om zo snel mogelijk beschermd te zijn, in hetzelfde seizoen', aldus prof. Sabato. 'Bovendien is de kortere behandeling goedkoper.'