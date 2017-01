Twee nieuwe kankergeneesmiddelen sneller en kosteloos beschikbaar

Sinds eind 2016 hebben sommige kankerpatiënten toegang tot 2 innovatieve geneesmiddelen die nog geen vergunning hebben om in België in de handel te worden gebracht. Die twee geneesmiddelen zijn:

RYDAPT (Midostaurin) voor de behandeling van myeloïde leukemie

IBRANCE (Palbociclib) voor de behandeling van borstkanker.



De 'Unmet medical need'-procedure

De verplichte ziekteverzekering geeft de farmaceutische bedrijven een financiële tegemoetkoming voor die geneesmiddelen, waardoor de patiënten ze gratis ter beschikking krijgen. Dat is mogelijk dankzij de 'Unmet medical need'-procedure (onbeantwoorde medische behoefte).

Via de 'Unmet medical need'-procedure is er een snellere toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van een ernstige of dodelijke ziekte waarvoor er geen therapeutisch alternatief bestaat. Hierdoor hebben patiënten zo'n 6 maanden tot 2 jaar eerder toegang tot bepaalde geneesmiddelen in vergelijking met de standaardprocedure (waarbij het geneesmiddel eerst het volledige registratie- en terugbetalingsproces moet doorlopen).

Opdat een geneesmiddel in dit kader zou kunnen worden terugbetaald, moet aan een reeks voorwaarden voldaan zijn. Zo wordt elk jaar een lijst opgesteld van indicaties waarvoor de medische behoefte nog onbeantwoord is. Eén van de voorwaarden is dat de indicatie in die lijst moet voorkomen.

Ook moet het College van geneesheren-directeurs een positieve cohorte-beslissing genomen hebben voor het geneesmiddel in de betrokken indicatie. Een cohorte is een groep patiënten die baat zouden hebben bij een innovatief geneesmiddel in het kader van een 'Unmet medical need'. De 'cohortebeslissingen' over een bepaald geneesmiddelen beschrijven de voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen om sneller toegang te krijgen tot dat specifieke geneesmiddel. Die cohortebeslissingen werden dus opgesteld voor Rydapt en Ibrance.

Indien een patiënt aan alle voorwaarden voldoet, moet de behandelende arts een aanvraag voor individuele tegemoetkoming indienen bij het farmaceutisch bedrijf. De verantwoordelijke arts van de farmaceutische firma dient vervolgens een aanvraag tot individuele tegemoetkoming in bij het College van geneesheren-directeurs van de Dienst voor geneeskundige verzorging.

Als de individuele beslissing positief is, betaalt de patiënt niets voor zijn of haar geneesmiddel.