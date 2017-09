Tropisch Instituut waarschuwt voor hondsdolheid door vleermuizen

Sinds 2017 is het ITG een nationaal referentiecentrum voor hondsdolheid. Het afgelopen kwartaal zag het 46 patiënten die gekrabd of gebeten werden door een mogelijk besmet dier, meestal bij Belgische reizigers in risicolanden in Azië of Afrika. Vaak gaat het om honden, vleermuizen, vossen en katten.

In zes gevallen ging het evenwel om contact met Belgische vleermuizen. Voor Wereldrabiësdag vraagt het ITG daarom aandacht voor de "vergeten ziekte, die jaarlijks nog 60.000 slachtoffers maakt".

"Hondsdolheid kan volledig voorkomen worden, maar toch gaan er in ontwikkelingslanden jaarlijks duizenden mensen dood aan deze ziekte. In België zelf is het risico beperkt tot contact met vleermuizen. Dat is gelukkig uitzonderlijk, maar komt af en toe wel voor. Reizigers die naar Afrika en Azië reizen, kunnen zich preventief laten vaccineren", zegt Patrick Soentjens, hoofdarts van de ITG-reiskliniek. "Snel ingrijpen na een beet is ook van levensbelang. Als er eenmaal symptomen optreden, is de ziekte altijd dodelijk. Wie in contact geweest is met een besmet dier, moet daarom zo snel mogelijk behandeld worden."

Sinds juli is het ITG het enige centrum dat bevoegd is voor gratis toediening van actieve antistoffen na een risicobeet. Artsen kunnen het ITG ook om risicoschattingen vragen, al dan niet voor aanvullende vaccinatie.

De onderzoeksinstelling onderzoekt momenteel ook of er verkorte en goedkopere vaccinatieschema's zijn, die ook in ontwikkelingslanden kunnen worden toegepast.