Tournée Minérale, een maand zonder alcohol

Mensen grijpen steeds vaker uit gewoonte naar alcohol. Het feit dat het drinken van alcohol sociaal aanvaard wordt, is daar niet vreemd aan. 82% van de Belgen drinkt alcohol, en maar liefst 51% drinkt meer dan 11 glazen per week. De campagne 'Tournée Minérale' wil iedereen even bewust laten stilstaan bij zijn of haar alcoholgebruik en bij de vanzelfsprekendheid waarmee we alcohol drinken.

Deelnemen doe je niet alleen!

De campagnewebsite van Tournée Minérale - www.tourneeminerale.be - helpt iedereen op weg om de uitdaging aan te gaan. Deelnemers kunnen er zich inschrijven en zo te kennen geven dat ze aan de campagne meedoen. Ook teams kunnen zich inschrijven in Tournée Minérale, want een maand lang geen alcohol drinken is zoveel leuker en gemakkelijker als je vrienden, je familie of je collega's meedoen. Wij, de journalisten van de Newsroom van Roularta hebben alvast een team gevormd en gaan vanaf morgen de uitdaging aan.

Op de website vind je als deelnemer gezondheidsinformatie over een maand zonder alcohol, getuigenissen over de redenen om mee te doen, tips om vol te houden, ... Er staan ook heel wat recepten voor alcoholvrije drankjes op de site. Zo ontwikkelde Marie Claessens van The Mocktailclub de enige echte Tournée Minérale Mocktail, en deelt ze ook een aantal andere recepten met de deelnemers.

Alcohol werkt in op zowat alle organen

Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en is rechtstreeks gerelateerd aan ongeveer 200 verschillende aandoeningen. "De relatief onschuldige kater is daar één van, maar er is ook een verband met heel wat ernstigere gezondheidsklachten, zoals een black-out, hartklachten, leveraandoeningen en kanker. Alcohol doet het risico op verschillende kankers toenemen: mond- en keelholte; strottenhoofd, slokdarm, lever, maag, borst (bij vrouwen) en dikke darm en endeldarm (bij mannen)", vertelt dr. Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker. "Alcohol heeft ook een negatieve invloed op de kwaliteit van leven: het kan onder andere leiden tot slaap- en geheugenproblemen, problemen in relaties en verslaving. Daarnaast zijn er nog heel wat situaties waarin alcohol voor problemen kan zorgen, zoals in het verkeer, veiligheid op het werk, enzovoort."

Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te zetten. En het gaat zelfs niet alleen om je gezondheid op de langere termijn! Je lichaam krijgt een maand de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel wat mensen merken in die periode gaandeweg dat ze beter slapen en zich fitter voelen. Je spaart ook heel wat geld uit. En je krijgt minder calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door even 'nee' te zeggen.

#TourneeMinerale - Deel leuke momenten zonder alcohol met je vrienden

Tournée Minérale wil de deelnemers op een positieve manier laten ervaren dat je leuke momenten met vrienden, familie, collega's, ... kan beleven zonder het gebruik van alcohol. Plezier maken wordt nog steeds te snel geassocieerd met alcohol drinken. Maak je in februari een leuk, spannend, gezellig of opvallend moment mee, zonder dat er alcohol aan te pas kwam? Dan kan je dat wereldkundig maken op sociale media met #TourneeMinerale.

Steun kankeronderzoek

Ten slotte steunt de campagne ook het goede doel. Deelnemers worden aangespoord om een som te schenken - bijvoorbeeld wat ze aan alcoholische dranken hebben uitgespaard - voor de Stichting tegen Kanker. Of ze kunnen hun vrienden en familieleden vragen om hen te sponsoren bij hun maand zonder alcohol, meteen een extra motivatie om het vol te houden. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek.

