Dit is volgens diëtiste Christine Tobback de top 10 van voedingsmiddelen die goed zijn voor je mentale gezondheid:

1. Rijst en rijstnoedels

2. Porridge op basis van rijst-boekweit-quinoa - of gierstvlokken in combinatie met haver-gerst- of speltvlokken.

3. Olie met een zachte smaak (koolzaad, olijf...)

4. Broccoli, witloof, courgette, gele paprika

5. Basilicum, peterselie, waterkers en nootmuskaat

6. Nectarine, peer, blauwe bes

7. Vis: tong, scampi, zalm (liefst van biologische origine)

8. Kip, mager rundvlees, ei

9. Aardappelpuree of huisgemaakte frietjes( max 1 keer per week)

10. Thee (niet te geconcentreerd): linde, kamille, citroen, ... water

"Dit zijn voedingsmiddelen die weinig of geen overgevoeligheidsreacties geven en die dus algemeen goed verdragen worden door ons maagd-darmstelsel en onze lever. Ze bevatten ook veel antioxidanten. In principe kan je wel op elk voedingsmiddel overgevoelig of allergisch reageren. Variëren blijft de boodschap, en deze tien kunnen daarbij als vertrekpunt fungeren", vertelt Christine Tobback.