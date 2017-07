Tips voor een zorgeloze zomer

De zomervakantie is ideaal om slaap in te halen! Maar je nachtrust - en dat deugddoende dutje overdag - is pas echt verkwikkend als je niet de hele tijd geplaagd wordt door jeuk! Thuis is een muskietennet boven je bed de beste oplossing: een 100% natuurlijk en uiterst doeltreffend middel om muggen op afstand te houden. Ga je met vakantie? Stop dan zeker een muggenwerend middel in je reisapotheek.

