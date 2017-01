Tips om vaker te sporten

1. Stel een realistisch doel

Een doel voor ogen hebben, werkt motiverend. Maar je ambities moeten wel haalbaar zijn. Je kunt je meteen voornemen om elke dag een uur te sporten of over een maand een marathon te lopen, maar is dat wel realistisch? Haal je je doel niet, dan verlies je je motivatie juist.

Houd het dus redelijk, zoals "ik ga de komende maand elke week twee keer minstens een halfuur bewegen". Je doelstelling halen geeft een enorme motivatieboost en vervolgens kan je ambitieuzere plannen gaan maken.

2. Neem je agenda

Geef je sportuurtjes net zoveel prioriteit als andere belangrijke afspraken. Zet ze aan het begin van de week - als je planning nog niet tot de nok gevuld is - alvast in je agenda, zodat je er tijd voor overhoudt. Je kunt zelfs een alarm instellen, bijvoorbeeld op je telefoon, dat je eraan herinnert. Een vergadering, date of tandartscontrole zeg je niet zomaar af en dat geldt voortaan ook voor de sportafspraken die je met jezelf maakt.

3. Vind sportmaatjes

Staat er iemand in een sportoutfit op je te wachten? Dan heb je echt geen excuus meer om ook je sportschoenen aan te trekken. Afspreken met een vriend(in) of een groep sportmaatjes kan helpen om je aan je goede voornemens te houden. Roep een vaste avond of sportles uit tot jullie wekelijkse sportmoment en wijk daar niet van af. Zie je er een keer tegenop, dan kan je sportmaatje jou meeslepen. En andersom natuurlijk.

4. Houd je vooruitgang bij

Als je regelmatig sport, boek je zeker vooruitgang. Je wordt sterker en bouwt meer uithoudingsvermogen op. Dat gaat wel in kleine stapjes die je zelf niet altijd opmerkt.

Het is daarom slim en motiverend om je vorderingen bij te houden. Bijvoorbeeld in een trainingsdagboek waarin je noteert hoeveel herhalingen van een oefening je al volhoudt, hoeveel gewicht je tilt of hoeveel kilometer je inmiddels aan een stuk rent. Zo zie je in een oogopslag je vooruitgang en hoe vaak je al gesport hebt de afgelopen tijd.

5. Bedenk een beloning

Na hard werken mag je jezelf uiteraard belonen! Heb je je voornemens bijvoorbeeld een maand volgehouden, dan heb je een nieuw sportshirt verdiend. Verzin terwijl je je doel vaststelt ook meteen je beloning, zodat je iets leuks hebt om naar uit te kijken.

Een kleine, maar belangrijke beloning is al het tevreden gevoel na afloop. Bedenk als je van tevoren weinig zin hebt hoe fijn je je voelt na het sporten.

6. Wees niet te streng

Iedereen heeft wel eens een dipje, zeker als het om goede voornemens gaat. Het is de kunst het bijltje er niet bij neer te gooien. Na een avond met chips op de bank heb je misschien het gevoel dat alles voor niets is geweest, maar dat is natuurlijk onzin. Wees eens wat minder streng voor jezelf en ga de volgende dag gewoon met goede moed verder.

