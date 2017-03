Tips bij de aankoop van de juiste hardloopschoenen

Zie je door de bomen het bos niet meer in die overvolle winkel? Focus je op het gebruiksmoment van je nieuwe schoenen. Zoek je wedstrijd- of trainingsschoenen? Voor binnen of buiten? En op welke ondergrond loop je veel? Voor een bospad heb je een ander type schoen nodig dan op een verharde weg. Zo kun je een groot aantal schoenen al van het lijstje schrappen.

Pronatie

Het is belangrijk te weten wat je pronatietype is voordat je sportschoenen koopt. Pronatie is de manier waarop je je voet afwikkelt wanneer je hardloopt. Door je schoenen hierop aan te passen, corrigeer je eventuele onder- of overpronatie en verklein je de kans op blaren en blessures. Je kunt je pronatietype laten bepalen door een deskundige loopanalyse uit te laten voeren, deze service bieden veel gespecialiseerde winkels. Vergeet niet je oude sportschoenen mee te nemen, want aan het slijtagepatroon kunnen ze al heel veel aflezen.

De maat

Wees flexibel wat je schoenmaat betreft, de ene 38 is de andere niet. Bovendien heeft je voet meer ruimte nodig naarmate je langer loopt, want gedurende een loopsessie zetten je voeten uit. Eigenlijk moet er een vinger passen tussen je grote teen en de punt van je schoen. Het kan dus zijn dat je loopschoenen een maat groter moeten zijn dan je normale schoenen.

Blijf bij je leest

Niet alleen de lengte van je nieuwe loopschoenen is belangrijk, maar de breedte ook. Problemen met de breedte van een schoen zorgt vaak voor teveel wrijving tussen je voet en de schoen, met blaren als gevolg. Gespecialiseerde loopwinkels hebben schoenen met een extra smalle of brede leest, laat je op dit gebied dus goed adviseren.

Gewicht

Ook je gewicht bepaalt mede welke schoen perfect voor je is. Ben je stevig gebouwd, dan heb je een schoen nodig die veel steun biedt. Daarnaast telt het gewicht van de schoenen zelf: hoe lichter, hoe beter, want je torst het allemaal mee tijdens je trainingen. Gelukkig worden loopschoenen dankzij de moderne materialen steeds lichter.

Loopsokken

Schoenen koop je aan het einde van de middag of 's avonds, omdat je voeten dan iets uitgezet zijn. Denk eraan dat je ze past met speciale loopsokken. Deze zijn specifiek ontworpen voor hardlopen en verbeteren het comfort en de steun van je schoen. Zo creëer je een gezonde omgeving voor je voeten en blijven vocht en wrijving tot een minimum beperkt. En dat komt je loopprestatie weer ten goede!

Tips bij het passen

Maak een omtrek van je voet, knip die uit en neem hem mee als je schoenen gaat passen. Vergelijk deze met de binnenzool van de schoen die je wilt kopen. Zo kun je zien of de schoen voor jouw voet is gemaakt.

Ga 's middags schoenen passen of als je net hebt hardgelopen. Dan zijn je voeten iets opgezet. Je kunt dan het beste testen wat jouw voet nodig heeft.

Kijk staand of je schoenen goed zitten en hoeveel ruimte je hebt. Er moet altijd zo'n 6 millimeter zitten tussen je langste teen en de voorkant van je schoen.

Let goed op de pasvorm. Vooral bij de hielkap is dit belangrijk. Als de vorm niet goed bij je voet past, kun je enkel- en knieproblemen krijgen.

Kies niet voor een extra brede schoen als je geen brede voet hebt, anders schuift je voet te veel.

Ren even door de winkel voor een vlugge test.

Draag sportsokken en stop je eventuele steunzool in de hardloopschoen.

Pas meerdere maten. Heb je bijvoorbeeld maat 38, dan kun je het beste ook maat 37 en 39 passen. Kies de schoen die het beste zit en koop niet puur op die cijfertjes.

In een aantal hardloopspeciaalzaken staat een Footscan. Dit apparaat maakt een digitale afbeelding van je voet. Je loopt over een drukmeetplaat, terwijl de Footscan de bewegingen van je voet volgt. Het apparaat geeft je een advies over een geschikte schoen.

Koop geen schoenen die niet lekker zitten.

Strikken tegen slippen

Heb je na al deze tips tóch nog hardloopschoenen die niet optimaal passen? Dan kan je manier van veters strikken dit nog enigszins rechttrekken.

Slippende hiel: rijg je veters kruislings tot het één na laatste gaatje. Rijg de veter door het gaatje aan dezelfde kant en trek de veter verder totdat er een lusje ontstaat. Rijg het uiteinde van de veter door het lusje aan de andere kant en trek stevig aan.

Te brede schoen: rijg de veters kruislings tot halverwege je schoen. Rijg de veter door het gaatje aan dezelfde kant en trek de veter verder totdat er een lusje ontstaat. Rijg het uiteinde van de veter door het lusje aan de andere kant en trek stevig aan. Als je de veters stevig hebt aangetrokken, kun je weer verder rijgen op de normale kruislingse manier.

Te smalle schoen: haal de veters helemaal uit de schoen. Rijg ze opnieuw vanaf het derde of vierde gaatje van beneden. Je hebt dan dus een stuk schoen zonder veter.

Bron: Gezonheidsnet.nl