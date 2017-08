Tinnitus: als het nooit meer stil is

De radio staat wel degelijk uit. En neen, de buurman is zijn gras niet aan het maaien. Blijft dat eigenaardige gefluit/gebrom/gesuis/gerinkel aanhouden, dan zou het weleens tinnitus kunnen zijn. Dergelijke fantoomgeluiden komen eigenlijk bijzonder veel voor: circa 17% van de bevolking heeft er in meer of mindere mate last van. Soms is de oorzaak eenvoudig en makkelijk te behandelen, als bijvoorbeeld een prop oorsmeer de boosdoener is. Andere vormen van tinnitus kunnen bruusk optreden na blootstelling aan zeer harde geluiden, zoals bij een concert of een explosie.

