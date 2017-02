Terugbetaling via ziekenhuisnetwerken

De terugbetaling van de MitraClip-ingreep kadert binnen het plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Ziekenhuizen werden gevraagd onderlinge partnerships* uit te werken, optimale selectie van patiënten voor deze ingrepen samen te organiseren en ingrepen tenslotte uit te voeren in een gelimiteerd aantal gespecialiseerde centra, die dan kunnen rekenen op een terugbetaling van de techniek.

"Voor een vooraf bepaald aantal ingrepen per jaar komt de ziekteverzekering tussen in de kosten van deze behandeling. Voorheen bestond hiervoor geen terugbetaling vanuit de overheid. Zoals voorgesteld door de wetenschappelijke verenigingen van cardiologen en hartchirurgen, wordt de verdeling van het aantal ingrepen bepaald op basis van het aantal openhartklepoperaties in de gevormde netwerken. Dit aantal reflecteert immers het relatieve aandeel van hartkleppatiënten per netwerk", aldus prof. dr. Jean-Louis Vanoverschelde, medisch directeur van de Cliniques universitaires Saint-Luc en hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven, vult aan: "Deze terugbetaling is een eerste positief voorbeeld van hoe de actuele hervorming van het ziekenhuislandschap zich concreet uitrolt. Door de creatie van de ziekenhuisnetwerken kunnen ziekenhuizen hun expertise delen waardoor patiënten kwaliteitsvollere zorg krijgen zonder hiervoor extra te hoeven betalen."

* Volgende ziekenhuizen (ZH) werkten partnerships uit voor MitraClip behandelingen, waarbij ingrepen worden uitgevoerd in het coördinerend centrum:

UZ Leuven , Imelda ZH Bonheiden, ZH Oost Limbrug Genk, Jessa ZH Hasselt

, Imelda ZH Bonheiden, ZH Oost Limbrug Genk, Jessa ZH Hasselt Cliniques universitaires Saint-Luc Bruxelles , Cliniques universitaires de Mont Godinne, Grand Hôpital de Charleroi, Centre Hospitalier de Jolimont La Louvière, Cliniques de l'Europe Uccle

, Cliniques universitaires de Mont Godinne, Grand Hôpital de Charleroi, Centre Hospitalier de Jolimont La Louvière, Cliniques de l'Europe Uccle AZ Sint Jan Brugge-Oostende , AZ Delta ZH Roeselare, UZ Gent

, AZ Delta ZH Roeselare, UZ Gent UZ Brussel , ZNA Middelheim ZH Antwerpen, CUB Erasme Bruxelles, CHU Tivoli La Louvière, CHU Charleroi, CHU Brugmann Bruxelles, CHU St. Pierre Bruxelles

, ZNA Middelheim ZH Antwerpen, CUB Erasme Bruxelles, CHU Tivoli La Louvière, CHU Charleroi, CHU Brugmann Bruxelles, CHU St. Pierre Bruxelles CHU Liège , Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège, Clinique St. Luc Bouge, Centre Hospitalier Régional de Namur

, Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège, Clinique St. Luc Bouge, Centre Hospitalier Régional de Namur OLV Ziekenhuis Aalst, Aalsts Stedelijk ZH, Kliniek St. Jan Brussel, AZ Maria Middelares Gent.

Lees ook:Ook hoog-risicopatiënten kunnen nu mitralisklepbehandeling ondergaan