Tattoos en permanente make-up: opgelet voor late allergische reacties

Eerst het goede nieuws: allergische reacties na tattoos of tatoeages onder de vorm van permanente make-up komen doorgaans weinig voor. Maar belangrijk om weten is dat ze vaak niet meteen of zelfs kort na het zetten optreden. In ongeveer de helft van de gevallen (51%) melden mensen pas een maand na het aanbrengen van de tattoo (of de make-up) typische klachten zoals zwelling en jeuk. In een kwart van de gevallen is er zelfs pas na een jaar sprake van een allergische reactie en bij enkele mensen manifesteerde de allergie zich 7 jaar na het zetten van de tattoo. Dat blijkt uit uniek Nederlands onderzoek door de tattoopolikliniek van het medisch centrum Vrije Universiteit Amsterdam.

Het gaat om overdreven reacties van het immuunsysteem op bepaalde onderdelen van de kleurstof of een andere bestanddeel van de tattoo-inkt. De allergische reactie geeft een waaier aan symptomen zoals een opgezette of verheven tatoeage, schilfering, huidknobbels, roodheid en vanzelfsprekend ook jeuk. De onderzoekers stelden vast dat allergische reacties kunnen optreden bij alle soorten en kleuren inkt, maar toch waren er beduidend meer reacties op rode inkt.

De exacte oorzaak waarom deze reacties zo laattijdig optreden is voorlopig nog een raadsel, evenals de stof(fen) die de prikkel uitlokt. Er wordt volop gezocht naar het precieze allergeen, zodat in de toekomst veiliger inkten zouden kunnen aangemaakt worden, zonder dit ingrediënt. Voorlopig valt nog niet te voorspellen of iemand allergisch zal reageren op de inkt.

Wie te kampen heeft met een huidaandoening, raadpleegt sowieso best eerst een dermatoloog voor hij een tattoo of permanente make-up laat aanbrengen.