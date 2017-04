Tai chi, een bewegingskunst voor iedereen!

Tai chi is een meer dan zes eeuwen oude bewegingskunst die bij ons bekend raakte vanaf de jaren '70. De Chinese monnik Zhang Sanfeng, de grondlegger van tai chi, zou zich hebben laten inspireren door een gevecht tussen een vogel en een slang, dat de slang won door haar traagheid, wendbaarheid en vloeiende bewegingen. Tai chi is gebaseerd op een aaneenschakeling van 108 bewegingen, waarbij je je ledematen uitrekt, voortdurend je middel en wervelkolom laat roteren, je lichaamsgewicht van je ene op je andere been overbrengt en je armen en benen alternerend beweegt. Tai chi doet ook een beroep op je ademhaling, je concentratievermogen en je geheugen.

