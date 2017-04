Stralend jong een leven lang

In oorsprong was de mens biologisch niet geprogrammeerd om veel ouder dan vijftig te worden. Vandaag groeit onze levensverwachting elke week met een extra weekend aan, zo becijferde de Nederlandse arts en auteur Rudi Westendorp (Universiteit Leiden). Bovendien treden de gevolgen van veroudering steeds later op en ontdekt de wetenschap almaar meer mechanismen om aan ons lichaam te sleutelen, waardoor we veel langer vitaal blijven. "Ouder worden is niet meer synoniem met aftakeling, maar emotioneel en sociaal hebben we wel nog een achterstand in te halen op die extra jaren die we erbij gekregen hebben", zo stelt Westendorp vast. Voor zijn boek ging hij op zoek naar de impact van het klimmen der jaren en hoe we die kunnen opvangen. Preventief veroudering omkeren is niet realistisch. Maar kleine levensstijlaanpassingen en een actief sociaal leven blijken wel erg nuttig om de gevolgen zolang mogelijk uit te stellen.

