Stoppen met roken heeft ook na je 60ste nog zin

Wetenschappers constateerden dat rokers van zeventig jaar en ouder drie keer meer kans hebben om te sterven in een periode van zes jaar tijd, dan mensen die nooit gerookt hebben.

Hoe jonger iemand stopt met roken, hoe langer hij of zij waarschijnlijk leeft. Slechts 12,1 procent van de mensen in de onderzochte groep die nooit gerookt hadden, overleed. Bij mensen die in de dertig, veertig, vijftig en zestig waren gestopt, bleek dat respectievelijk 16,2 procent, 19,7 procent, 23,9 procent en 27,9 procent.

Kanker en diabetes

Hoofdauteur van het onderzoek, Sarah Nash van het National Cancer Institute (NIH) in Bethesda (VS), zegt dat hieruit blijkt dat iemands vroegere rookgedrag een belangrijke voorspeller is van sterfte bij mensen ouder dan zeventig jaar.

Wie al heel jong begint met roken, heeft een hogere sterftekans na zijn zeventigste. "Voormalige rokers liepen echter minder risico te sterven vergeleken met mensen die nog steeds roken op die leeftijd. Dat gold zelfs voor mensen die na hun zestigste waren gestopt met roken", zegt Nash.

De onderzoekers keken naar de sterfte onder een groep van 160.000 mensen die meededen aan NIH-AARP, een grootschalig gezondheidsonderzoek naar gezondheid en dieet in de VS.

Doodsoorzaken die gerelateerd kunnen zijn aan roken, zijn onder meer long-, blaas-, darm-, lever-, alvleesklier-, en maagkanker, hartkwalen, diabetes en ziekten zoals longontsteking en COPD.

De bevindingen zijn deze week gepubliceerd in het American Journal of Preventive Medicine.

(IPS)