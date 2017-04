Stijgend aantal oproepen naar Zelfmoordlijn - Eenzaamheid is probleem nummer 1

De stijging met 3 procent is wel een stuk minder groot dan in 2015, want toen was er een toename van zomaar eventjes 26 procent tegenover het jaar ervoor. "Dat komt vooral omdat het aantal vrijwilligers meer dan verdubbeld is op drie jaar tijd, " zegt CPZ-directeur Kirsten Pauwels. Het aantal vrijwilligers bedraagt momenteel 134. "Maar we blijven permanent op zoek naar nieuwe kandidaten", aldus Pauwels.

Ongeveer 4 keer per week wordt een vrijwilliger geconfronteerd met een oproeper die op het punt staat een poging te ondernemen. In ruim 20 procent van de gesprekken is er sprake van een concreet uitgewerkt plan. Minstens een derde van de oproepers ondernam eerder een suïcidepoging. De meeste oproepen - 8 op de 10 - gebeuren overigens telefonisch, de andere - 2 op de 10 - verlopen ofwel via chat ofwel via e-mail.

De problemen die de oproepers ervaren zijn divers, maar in alle leeftijdsgroepen staan "eenzaamheid" en "zich niet begrepen voelen" bovenaan. Bij 57,8 procent van de oproepers ouder dan 70 is eenzaamheid zelfs de belangrijkste onderliggende problematiek. Bij jongeren onder de 20 jaar wordt daarnaast vaak pesten en/of mishandeling aangehaald. Bij de jongvolwassenen en volwassenen vult "financiële problemen" het probleem van eenzaamheid aan.

"Het stijgend aantal oproepen toont aan dat de Zelfmoordlijn nog steeds aan bekendheid wint, maar bovendien is het een signaal dat mensen vaak op zoek zijn naar hulp", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. "Dankzij de medewerkers van de Zelfmoordlijn en Tele-Onthaal kunnen ze een beroep doen op een luisterend oor."