Stichting tegen Kanker lanceert campagne tegen zonnebankgebruik

Bijna alle moderne zonnebanken zijn uitgerust met een voice guide: een vriendelijke, vrouwelijke stem die je begeleidt tijdens je zonnebanksessie. Stichting tegen Kanker ging op zoek naar de stem achter de Nederlandstalige voice-over en kwam terecht bij Jolanda van Cooten, een stemactrice uit Nederland. De Stichting contacteerde Jolanda en overtuigde haar om haar stem te lenen aan een radiocampagne tegen zonnebankgebruik. In het spotje spoort Jolanda luisteraars persoonlijk aan om niet meer onder de zonnebank te gaan en waarschuwt ze hen voor het verhoogde risico op huidkanker.

Het doelpubliek van deze radiocampagne, zonnebankbezoekers, zullen zich niet alleen persoonlijk aangesproken voelen, maar kunnen simpelweg niet meer onder de zonnebank zonder herinnerd te worden aan de spot, zegt de stichting. "Zodra ze de zonnebank aanzetten, zullen ze immers Jolanda's stem horen. Elke keer opnieuw. Op bijna pavloviaanse wijze werkt deze campagne dus ook na z'n airtime."

De timing van de campagne is niet toevallig gekozen: zonnebankgebruik is het hoogst net voor de zomer. Veel mensen willen nog snel een kleurtje voor ze op vakantie vertrekken.

Elke dag krijgen meer dan 100 Belgen te horen dat ze huidkanker hebben. Een van de voornaamste redenen is de zonnebank. Het zonnebankgebruik in België is hoog in vergelijking met andere Europese landen.