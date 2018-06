Sterke stijging van aantal allergiepatiënten

Prof. dr. Philippe Gevaert (UZ Gent) bevestigt: "Steeds meer jongeren worden allergisch. Dat komt omdat ons immuunsysteem vandaag minder goed getraind is. Meer blootstelling aan allergenen is de oplossing."

Elke generatie wordt meer allergisch

Online apotheek Viata zag de online verkoop van antiallergische medicatie - voornamelijk antihistaminica (tabletten, oogdruppels of neussprays) - de afgelopen 3 jaar jaarlijks met circa 30% toenemen. Opvallend daarbij is dat de jongere generatie (20 tot 40 jaar) steeds meer last heeft. Dat komt overeen met cijfers uit verschillende wetenschappelijke studies: 29,7% van de bevolking heeft een allergie, of zowat 3,5 miljoen Belgen, en in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar loopt dat zelfs op tot 45%.

Prof. dr. Phillippe Gevaert, als allergie-expert verbonden aan het UZ Gent, verwacht dat het aantal allergielijders nog zal toenemen, richting 40% van de bevolking. "Jonge mensen zijn nu meer allergisch dan de generatie ervoor. Zo hebben kinderen van de jaren 90 duidelijk meer last dan kinderen van de jaren 70. Maar we weten niet tot op welke hoogte deze stijging zal doorzetten."

De belangrijkste verklaring is de zogenaamde hygiënehypothese: hoe properder we leven en hoe minder infecties we doormaken, hoe meer allergieën we krijgen. "De boodschap is natuurlijk niet om de hygiëne terug te schroeven - drinkbaar water is de grootste medische (r)evolutie - maar wel om kinderen die niet-allergisch zijn meer bloot te stellen aan allergenen. Je immuunsysteem op jonge leeftijd trainen is de oplossing. Net zoals opgroeien in een groot gezin of op een boerderij - veel contact met dieren, verse ongepasteuriseerde melk drinken... - bescherming biedt, zo verkleint ook veel blootstelling aan allergenen de kans dat je allergisch wordt. Dat is zeker een tip voor ouders die zelf allergisch zijn en hun kind vaak extra voorzichtig grootbrengen, bv. door toch maar hypoallergene melk te geven aan een niet-allergisch kind. Goedbedoeld, maar met averechts affect."

Shift in allergieën binnen Europa

Dat steeds meer mensen en meer jonge mensen allergieën ontwikkelen, wijzen studies wereldwijd uit. Gevaert: "In West-Europa is België koploper - al doen buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het bijna even slecht. In Spanje, Griekenland en de Oost-Europese landen zijn er in verhouding nog iets minder allergiepatiënten, maar ook daar is de inhaalbeweging ingezet."

De meest voorkomende allergie in ons land is die voor huisstofmijt (18%), samen met die voor grassen (18%) en op de derde plaats bomen (8 tot 10%), met de berk als meest allergieverwekkende boom. Door de klimaatsverandering is er binnen Europa wel een shift in allergieën op gang. "Recent werd op een Europees congres aangehaald dat de pollen mee veranderen met het klimaat. Zo groeien bepaalde boomsoorten - zoals cipressen en platanen - stilaan beter in onze contreien. Op termijn zullen er dus andere allergieën bijkomen. Het is een misverstand dat je aan de Middellandse Zee geen last hebt van allergieën: er doen zich daar gewoon andere allergieën voor. Zo kennen Spanjaarden kruisallergieën van olijfbomen en steenvruchten, terwijl Belgen met een berkenallergie vaak ook sterk reageren op appels."

Allergievaccinatie in België niet terugbetaald

Prof. dr. Phillippe Gevaert: "Zo'n 80% van de patiënten is geholpen met antihistaminica. Het probleem stelt zich voor de andere 20% van de allergielijders die niet goed gecontroleerd zijn met de eerstelijnsmedicatie, wat in de praktijk toch snel 100.000 Belgen betekent. Zij zijn vaak gebaat bij immunotherapie, allergievaccinatie via tabletten of inspuitingen waarbij de patiënt in een lage dosis boom- of graspollen krijgt toegediend. Deze methode is heel efficiënt en wetenschappelijk bewezen, maar wordt in België helaas niet terugbetaald - als een van de weinige Europese landen trouwens. Daarnaast onderzoeken wetenschappers, na enkele geslaagde experimenten met probiotica, het effect van deze goede bacteriën, om preventief iets aan allergieën te kunnen doen. Maar de sleutel blijft dus je immuunsysteem trainen. Eigenlijk zou je Jommeke-gewijs iets in het drinkwater moeten kunnen doen, zodat we op een veilige en natuurlijke manier op jonge leeftijd worden blootgesteld aan allergenen (lacht). "