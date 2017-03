Sneller weer op de been na een operatie

Uit studies blijkt dat hoe fitter mensen zijn op het moment dat ze op de operatietafel belanden, hoe vlotter hun revalidatie verloopt en hoe kleiner de kans is op complicaties achteraf. In enkele Nederlandse ziekenhuizen bereiden ze sommige patiënten daarom op een ingreep voor door hen vooraf twee keer per week bij de kinesitherapeut langs te sturen om aan kracht- en conditietraining te doen. Het effect van zo'n actieve prevalidatie op het herstel achteraf wordt nog volop bestudeerd.

