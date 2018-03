Ruimere verspreiding van jodiumtabletten

Jodiumtabletten

In de zone van 20 kilometer rond een nucleaire site wordt iedereen aangeraden jodiumtabletten in huis te halen, in de de rest van het land geldt dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Scholen, kinderdagverblijven en -opvang worden aangeraden om ook een voorraad in te slaan. Rond de nucleaire sites krijgen ook bedrijven die raad, om te vermijden dat bij een incident nog eerst jodiumpillen moeten opgehaald worden.

De verspreiding van de tabletten gebeurt via de apotheken. De ministers benadrukten dat ook mensen die niet tot de doelgroep behoren pillen kunnen ophalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om grootouders die regelmatig de kleinkinderen opvangen.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) laat intussen weten dat de beslissing op de eerste dag alvast niet voor een stormloop zorgde.

"Er is geen paniek, maar er is wel degelijk vraag", zegt APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel. Volgens Zwaenepoel moet de doelgroep nog eens duidelijk herhaald worden. "Het leeft. De mensen komen naar de apotheek met vragen over de jodiumtabletten, maar vaak hebben ze de boodschap niet goed begrepen." Hij zegt bijvoorbeeld dat 40-plussers niet echt tot de doelgroep behoren (tenzij rond de kerncentrales) en dat de pillen enkel bij een nucleaire ramp ingenomen moeten worden.

Voor 40-plussers geldt het advies dat ze best eerst hun arts contacteren. Jodiumtabletten verzadigen de schildklier en dat is voor deze leeftijdscategorie minder aangewezen. Het risico op schildklierkanker verkleint immers naarmate de ouderdom en bij personen ouder dan 40 is de werking van de schildklier vaak ontregeld. Kortom het risico op ongewenste bijwerkingen is dan hoger.

Andere maatregelen

Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere maatregelen rond informatie en sensibiliseren. Minister Jambon benadrukt het belang om zich in te schrijven op be-alert.be, zodat je bij een noodsituatie meteen verwittigd wordt. Informatie over de nucleaire risico's zijn ook te vinden op de website www.nucleairrisico.be. Bovendien krijgt iedereen die de jodiumtabletten gaat ophalen bij de apotheker een praktische informatiebrochure.

Voorts worden informatiesessies in de gemeenten georganiseerd en wordt een video over het nucleaire risico en informatie over de beschermingsmaatregelen via de sociale media en de openbare zenders verspreid worden.

De Block en Jambon benadrukten dat er geen concrete aanleiding is voor het nieuwe noodplan. Maar het oude nucleaire noodplan dateerde van 2003. Het werd aangepast aan de nieuwe inzichten.