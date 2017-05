Rechtstreeks verband tussen fijnstof en hartschade

De inademing van PM2.5-fijnstof - dat is fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer -beschadigt de structuur en de werking van het hart, hebben cardiologen van het Onderzoeksinstituut William Harvey aan de Queen Mary-universiteit in Londen vastgesteld.

Ze baseren zich daarvoor op radiologische hartfoto's (MRI-beelden) van meer dan vierduizend Britten. Van elke deelnemer werd ook de gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan PM 2.5-fijnstof berekend op basis van diens thuisadres.

Dieselvoertuigen

"Er is sterk bewijs dat fijnstof die voornamelijk door dieselvoertuigen wordt uitgestoten, verband houdt met een verhoogd risico op een hartaanval, hartfalen en overlijden", besluit cardioloog en hoofdauteur Nay Aung. "Het lijkt te worden aangedreven door een ontstekingsreactie: de inademing van fijnstof (PM 2.5) veroorzaakt een lokale ontsteking van de longen, gevolgd door een meer systemische ontsteking die het hele lichaam beïnvloedt."

De onderzoekers zagen een lineaire relatie tussen het PM2.5-niveau en de structuur en werking van het hart. "We stelden vast dat naarmate de blootstelling aan PM2.5 toeneemt, het hart groter wordt en zijn werking slechter."

Europese doelstelling te laag

De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan PM2.5-fijnstofdeeltjes in Groot-Brittannië is ongeveer 10 microgram per kubieke meter. "Dat is ver onder de Europese doelstelling van 25 microgram per kubieke meter en toch zien we nog steeds schadelijke effecten. Dat geeft aan dat de huidige doelstelling niet veilig is en verlaagd zou moeten worden."

Ondertussen kunnen weggebruikers zich maar beter wapenen tegen deze vervuiling, adviseert Aung. Fietsers kunnen tijdens piekuren een rustiger, autoluwe route kiezen en voetgangers kunnen op het trottoir zo ver mogelijk van de auto's vandaan blijven. Wie hart- en ademhalingsproblemen heeft, kan tijdens piekuren beter zo weinig mogelijk buiten komen.

Begin dit jaar liet een grote studie in China al zien dat er steeds meer Chinezen aan hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen sterven als gevolg van de toename van fijnstof in de steden. De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan PM2.5-fijnstofdeeltjes in de Chinese steden bedraagt 56 microgram per kubieke meter.

(IPS)