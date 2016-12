Recepten met kiwi's voor een winter vol vitaliteit

Onderzoek toont aan dat we inderdaad meer eten tijdens de winter. Het is koud en onze drang naar comfort foods wordt sterker. De uitleg hiervoor is puur fysiologisch. De koude triggert onze zelfbeschermingsmodus, die naar ons lichaam de boodschap stuurt om snel op te warmen. En die boodschap vertaalt zich vaak in een drang naar koolhydraatrijk voedsel - suikers en zetmeel die voor een instant 'warmteboost' moeten zorgen.

Een andere, minder bekende reden, is het gebrek aan zonlicht. Tijdens de donkere winterdagen, krijgen we minder zonlicht en dat heeft een invloed op onze hormonen. Zo kan bijvoorbeeld ons melatoninegehalte, het hormoon dat getriggerd wordt door het donker, gaan pieken. Melatonine bevordert de slaap.... waardoor we ons moe en lusteloos voelen. Maar de melatoninestijging heeft ook gevolgen voor een ander stofje, serotonine, dat ons gevoel van welbevinden regelt. Deze stof wordt dan te weinig aangemaakt zodat we geneigd zijn meer - suikerrijk - te eten.

En dan begint de vicieuze cirkel: suiker doet snakken naar meer suiker: Na elke suikerbom neemt de suikerconcentratie in ons bloed snel en sterk toe. Daarna zakt onze bloedsuikerspiegel weer snel naar zijn normale niveau , wat een nieuw hongergevoel opwekt, aldus Kris Gillis, voedingskundige. Door steeds meer suikers te eten, worden we meer vermoeid, humeurig en de extra kilo's vliegen eraan.

Hou met 1 kiwi bij het ontbijt je winterhonger onder controle

Het goede nieuws is dat we de drang naar ongezonde tussendoortjes kunnen tegengaan door slimme voedingskeuzes te maken.

Kiwi's zijn bijvoorbeeld zo'n slimme keuze: ze bezitten een hoge voedingswaarde en ze dragen bij tot de gezondheid van onze spijsvertering en ons immuunsysteem. Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond dat kiwi's onze bloedsuiker reguleren. Met één kiwi bij het ontbijt kan je pieken in je bloedsuikerspiegel voorkomen, je hongergevoel verminderen en dus ook die drang naar suikerrijk eten onder controle houden.

Dit komt door de unieke samenstelling van de kiwivezels. Die hebben, anders dan de vezels in appels, sinaasappels of tarwezemelen een heel hoog vochtabsorptievermogen. De kiwivezels absorberen het water waardoor ze opzwellen en gelachtig worden. Je ontbijt wordt verteerd en afgebroken tot kleinere suikers die zich door de gel trager gaan bewegen. Het resultaat is dat suikers trager worden opgenomen in het lichaam, waardoor je minder snel terug honger krijgt.

Kiwisalade met komkommer en koriander

Ingrediënten voor 4 personen:

6 Zespri Green kiwi's, geschild en in niet al te kleine stukjes gesneden

1 komkommer, goed gewassen en in lintjes gesneden

1 bosje koriander, grof gehakt

1 rode Spaanse chilipeper, ontpit en fijngesneden

Sap en zeste van een limoen

4 el olijfolie

Gemengde groene sla

Zwarte peper en zout

Bereiding:

Meng de kiwi's, komkommer, koriander en sla in een grote kom.

Maak een vinaigrette van limoensap, limoenzeste, olijfolie en chilipeper

Kruid af met peper en zout.

Meng de vinaigrette met de saladeen verdeel mooi over vier borden.

Tip: een beetje feta of geitenkaas past hier perfect bij.

Bagels met kiwi, avocado en gerookte zalm

Ingrediënten voor 4 personen

2 Zespri Green kiwi's, geschild en in schijfjes gesneden

4 bagels

4 el verse kaas (50g)

1 rijpe avocado, geschild en in schijfjes gesneden

4 sneetjes gerookte zalm

Een handvol veldsla, gewassen

Zwarte peper

Bereiding:

Open de bagels.

Smeer de verse kaas op de bagels en kruid met peper.

Leg er vervolgens de avocado, zalm, kiwi en veldsla op.

Zet de bovenkant van de bagel er terug op, zoals bij een hamburger.

Kiwitaco's

Ingrediënten voor 2 personen:

2 Zespri Green of SunGold kiwi's

2 taco's

1 groot slablad

50g geraspte kaas

1 tomaat

2 takjes peterselie en/of koriander

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Bak de taco's in een ovenvaste schaal: 3 à 4 minuten volstaan om ze heerlijk knapperig te maken.

Schil de kiwi's en snij ze in plakjes, snij het slablad in hele dunne reepjes en snij ook de tomaat.

Vul de taco's met alle ingrediënten, inclusief de geraspte kaas.

Garneer het geheel met de peterselie en/of koriander.

Pudding van lijnzaad, sesamzaad en chiazaad met amandelmelk en kiwi's

Ingrediënten voor 1 persoon:

1 el havervlokken (15g)

1 el chiazaad (6g)

1 el sesamzaad (12g)

1 el lijnzaad (6g)

1 tl kaneel en honing

150 ml amandelmelk (of andere plantaardige melk)

1 Zespri Green kiwi

Bereiding: 10 minuten + een nacht laten rusten