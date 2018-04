Psoriasis? Check ook je hart en vaten

Het verband tussen hart- en vaatziekten en de huidziekte was eerder al opgevallen maar nu is in een grootschalige studie ook specifiek nagekeken in welke mate mensen met psoriasis ook af te rekenen hebben met diabetes, hypertensie, obesitas en roken. Deze risicofactoren verhogen de kans om hart- en vaatdoeningen te ontwikkelen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 52 jaar.

Ruim 8 op de 10 onderzochte mensen met een vorm van psoriasis of psoriatische artritis had minstens één van deze risicofactoren, al was de diagnose daarvoor niet altijd vooraf gesteld. Heel wat mensen met de huidziekte waren zich er niet van bewust dat ze een te hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden, of diabetes hadden en kregen hiervoor dan ook geen medicatie of therapie. Vooral jongere deelnemers en mannen werden minder goed behandeld. Nochtans is het zeker bij deze groep belangrijk om tijdig te behandelen, om later hartlijden te voorkomen.

Aderverkalking

Eerder onderzoek in 2016 bij een kleinere groep mensen met psoriasis maakte al duidelijk dat zij vijf keer zo vaak te maken hebben met ernstige aderverkalking in de bloedvaten als een controlegroep zonder de huidziekte. Dat fenomeen deed zich voor los van andere aanwezige risicofactoren (hypertensie, roken, cholesterol, overgewicht). Mensen met psoriaris lopen een ongeveer even hoog risico op hartkwalen als wie diabetes heeft. Vandaar de aanbeveling om je in geval van psoriasis ook te laten screenen op zaken die je risico nog doen toenemen zoals je bloeddruk, cholesterolgehalte, gewicht en diabetes.