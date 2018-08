Pruimen: vezelrijk zomerfruit

Waarom ze zo gezond zijn? Pruimen zijn vezelrijk en goed voor je spijsvertering. Vezels zorgen voor een optimale darmwerking en zijn daarnaast gunstig voor het cholesterolgehalte.

Antioxidanten

(Gedroogde) pruimen zijn een perfect middel tegen obstipatie. Maar dat niet alleen, wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat pruimen een sterke antioxidantwerking hebben, misschien wel de sterkste van alle vruchten. Antioxidanten beschermen ons lichaam tegen allerlei ziektes. Ze vangen vrije radicalen weg. Dit zijn agressieve stoffen die in ongunstige gevallen schade kunnen geven aan cellen en weefsels. Zo kunnen antioxidanten helpen tegen deze beschadiging en daarmee mogelijk op de lange termijn ziekten als kanker en hart- en vaatziekten voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat pruimen ook gezondheidsvoordelen hebben voor de botten. Het dagelijks nuttigen van tien gedroogde pruimen helpt tegen osteoporose en botbreuken bij vrouwen. Pruimen zijn rijk aan vitamine K, een vitamine die noodzakelijk is voor de aanmaak van bepaalde boteiwitten.

Pruimen zijn zogenaamde steenvruchten. Dat zijn fruitsoorten waarvan het zaad verstopt zit in een hard, stenig omhulsel. Andere steenvruchten zijn: abrikozen, kersen, mango's, nectarines en perziken.

Kopen en bewaren

In het voorjaar liggen pruimen uit landen als Frankrijk, Spanje en Italië in de winkel. Pruimen uit eigen land zijn er volop in de maanden juli tot oktober. Harde pruimen zijn onrijp en niet lekker om te eten. Ze mogen stevig zijn, maar niet hard. Bewaar ze op een koele plaats buiten de koelkast: dat is beter voor de smaak, de geur en het narijpen. Pruimen zijn buiten de koelkast zo'n zes 6 dagen houdbaar. Pruimen kun je ook invriezen en zijn dan 12 maanden houdbaar.

Gedroogde pruimen

Is het pruimenseizoen voorbij? Niet getreurd. Tot de nieuwe oogst volgend jaar kun je gezond genieten van gedroogde pruimen. Tijdens het drogen blijven de vezels behouden; het gehalte wordt zelfs supergeconcentreerd. Ook deze dragen bij tot een goede stoelgang. Uit onderzoek blijkt dat tien gedroogde pruimen per dag (50 gram) zelfs beter werken dan een laxeermiddel.

Bron: Gezondheidsnet.nl