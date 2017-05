Prof. Luc Deliens: "Evaluatie van euthanasie in ons land is 'zeer marginaal'."

"De uitvoering van euthanasie in ons land is er in de loop van de voorbije 15 jaar enorm op vooruitgegaan", meent Deliens. Maar de controle, door de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEC), is volgens de professor voor verbetering vatbaar.

Die 'euthanasiecommissie' evalueert de gerapporteerde gevallen van euthanasie en publiceert elke 2 jaar een rapport. "Die tweejaarlijkse rapporten van de commissie zijn rudimentair en de 'grijze zone' rond bijvoorbeeld palliatieve sedatie blijft volledig buiten het gezichtsveld", klonk het scherp.

Het probleem ligt volgens de professor bij de methode van de euthanasiecommissie. "De commissie evalueert enkel de gevallen van euthanasie die door artsen gerapporteerd worden. Maar dat is een systeem van 'self-fulfilling prophecy'. Enkel de artsen die volledig volgens het boekje hebben gewerkt, gaan ook rapporteren. Er zijn dus heel wat gegevens die verloren gaan", meent hij.

Professor en FCEC-voorzitter Wim Distelmans benadrukt dat de commissie "alleen maar kan oordelen op geregistreerde euthanasiegevallen". "Bovendien bestaat ook nog altijd de optie om klacht neer te leggen bij het parket", klinkt het nog.

Op 28 mei bestaat de euthanasiewet in ons land 15 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag organiseert Vlaams parlementslid en Senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vandaag/donderdag een symposium over euthanasie, in aanwezigheid van artsen, experten en minister van Volksgezondheid Maggie De Block.