Pretoxen: met kleine ingrepen je leven een gezonder pad opsturen

Detoxen verwijst naar een soort ontgiftingskuur na uitbundige feestdagen of een al te gastronomische vakantie. Diëtisten zijn het er onderling niet over eens of deze aanpak wel zinvol is. Pretoxen is veel minder radicaal en bereidt je lichaam via kleine, haalbare ingrepen voor op een vakantie, waarin je je ook eens Bourgondisch kan laten gaan en nadien snel recupereert.

Niet je uiterlijk of gewicht staan bij pretoxen hier in het vizier, maar wel je gezondheid en je energiepeil. "De focus van een pretox ligt op het introduceren van gezondere levensgewoonten om je lichaam sterker en vitaler te maken en je energieker te laten voelen", legt yoga-lerares en auteur Goedele Leyssen uit. Om resultaat te voelen en te zien moet je minstens twee weken consequent pretoxen, al is vier weken idealer. Dat is de tijd die je lichaam minimaal nodig heeft om een nieuwe gewoonte, zoals het minderen van koffie of het introduceren van meer groen op je menu, aan te nemen. "Maar eigenlijk kan je ook het hele jaar door pretoxen en er af en toe voor kiezen om eens helemaal uit de band te springen. Je lichaam zal hier dan beduidend sneller van recupereren."

Vijf tips

1. Eet letterlijk meer groen

Een van de meest bevraagde organen in ons lichaam is onze lever. Bovenaan zijn uitgebreide takenpakket staat het zuiveren van afvalstoffen in ons bloed. Hoe zuiverder, hoe beter je je in je vel voelt. Om dat proces te ondersteunen, eet je best dagelijks iets groen. Groene groenten of kruiden bevatten chlorofyl of bladgroenkorrels die helpen om het bloed te zuiveren. Je vindt ze onder meer in groene kool, rucola, spinazie, waterkers of in kruiden zoals basilicum, koriander, peterselie enz. Je kan ook chlorella of spirulinapoeder als supplement kopen en toevoegen aan een smoothie of sapje, tenminste als je tegen de speciale geur en smaak kan. Dit zijn erg voedzame microalgen met een hoge concentratie aan chlorofyl en eiwitten maar ze ruiken naar ... aquarium.

2. Vervang koffie door groene thee

Wie verhangen is aan zijn dagelijks bakje troost hoeft niet meteen met die gewoonte te kappen. Je aantal kopjes minderen tot maximum 4 per dag is ook al een stap vooruit. Koffie werkt vochtafdrijvend waardoor verwoede koffiedrinkers vaak chronisch gedeshydrateerd raken. Ze nemen nog een bakje tegen de vermoeidheid, maar putten zichzelf eigenlijk nog meer uit. Een beter alternatief is water, of groene thee, dat slechts een zesde van de cafeïne van koffie bevat.

3. Probeer minstens eenmaal uit te slapen

Wie chronisch te weinig nachtrust heeft, kan onvoldoende recupereren en raakt na verloop van tijd uitgeput. Een of twee nachtjes te weinig slapen voel je niet maar wanneer dit stelselmatig gebeurt, heeft het wel gevolgen. Lukt het niet altijd door de combinatie met je werk, probeer dan om minstens een keer per week zolang te slapen als je kan.

4. Buikademhaling

Ademen is vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat we bij stress vaak onbewust snel, oppervlakkig en hoog beginnen te ademen. Zo'n borstademhaling vreet energie. Overschakelen naar een bewuste buikademhaling brengt de mentale processen tot rust. Door dat bewust doorheen de dag toe te passen, schenk je je lichaam op termijn een upgrade en maak je je jezelf veel minder stressgevoelig. Grijp ook bij moeilijke momenten terug naar die bewuste buikademhaling als ondersteuning van binnenuit.Leg één hand op je buik en één hand op je borst en adem langzaam in en uit. Gaat de hand op je buik omhoog bij de inademing en weer omlaag bij het uitademen, dan zit je goed. Lukt het niet, beeld je dan in dat er een ballon in je buik zit die je tracht op te blazen via de navel en weer laat leeglopen bij het uitademen. Adem vier tellen in en zes tellen langzaam uit. Probeer gedurende de dag enkele malen je ademhaling bewust te oefenen.

5. Essentiële oliën

Geuren hebben een enorme invloed op onze hersenen en hoe we ons voelen. Het deel van ons brein dat de geurprikkels verwerkt is verbonden met de limbische hersenen waarin ook onze emoties en instincten geregeld worden. Door het gebruik van essentiële oliën kan je je gemoed ondersteunen en jezelf een opkikkertje bezorgen gedurende de dag. Frisse pepermuntolie helpt bijvoorbeeld om je beter te concentreren en te focussen. Rozemarijn beschermt tegen vermoeidheid en lavendel tegen nervositeit. Essentiële olie van sinaasappel blijkt een prima energiebooster. Breng enkele druppels aan op je handpalmen, wrijf ze tegen elkaar en maak van je handen een kommetje. Adem de geuren heel diep in maar hou je neus wel een beetje verwijderd van je handpalmen omdat de geuren heel sterk kunnen zijn en contact met de olie soms kan prikkelen.