Overleef een tropische werkdag met deze tips

Er komt alweer een tropische week aan met 30°C en meer. Tof als je in een luchtig kleedje of in zwemshort in een park kunt picknicken, maar voor velen onder ons is het business as usual. Daarom zet het rekruteringsbureau Hays enkele tips op een rijtje die tropisch warme werkdagen draaglijker te maken.

Drink, drink en drink

Dat alcohol bij warm weer niet de beste keuze is, weten we wel. Maar ook koffie vermijd je best wanneer het warm is; cafeïne droogt je immers uit en verhoogt je lichaamstemperatuur. De beste keuze bij hitte is water, eventueel met een citroentje, op kamertemperatuur - bij te koud water gaat je lichaam compenseren en nog warmer worden - of lauwe kruidenthee. Drink zeker ook voldoende, want bij uitdroging krijg je gegarandeerd een dipje.

Tropische temperaturen, tropische gewoonten

Waarom je werkdag niet wat vroeger beginnen als je baas het toelaat? Op de vroege ochtend is de temperatuur veel draaglijker dan later op de dag. Zo mijd je toch een deel van de warmste uren van de dag én kan je de hitte trotseren op een terrasje of in je tuin.

Dress down

Weinig werkgevers zullen het aanmoedigen dat je in een shortje en op teenslippers komt werken, maar zelfs al zijn er regels, heb je opties te over. Kies bijvoorbeeld voor lichte kleding, die niet te strak zit: zo kan de warmte van je lichaam beter ontsnappen. Moet je in maatpak gaan werken? Laat dan al zeker de synthetische stoffen links liggen. Kies eerder voor katoen, linnen of extra lichte wol. Ten slotte ga je best voor licht gekleurde kleding die de warmte beter afstoot. Neem je niet graag een outfitrisico, stem dan even af met je leidinggevende. Tenzij die zelf uit de tropen komt, zal hij/zij zeker begrip opbrengen.

Wees geen heethoofd

Leg je neer bij het feit dat je misschien wat minder productief bent dan op een winterdag. Dat is niet abnormaal. Beperk de schade door je energie te stoppen in wat echt telt (en waar je ook iets aan kan veranderen).

Meer groen

Deze tip verwacht je mogelijk niet meteen, maar toch: plaats meer planten op de werkvloer. Zelfs binnen de vier muren van je kantoor, slagen zij erin om de temperatuur te controleren én om de lucht op kantoor gezond te houden. Dat ze ook nog eens het stressniveau verlagen, is alleen maar meegenomen.

Sluit de zon buiten

Als je kantoor nog geen zonwering heeft, pleit er dan zeker voor bij je baas. Belangrijk: doe ze omlaag voor de zon op de ramen schijnt, anders zal de warmte die al binnengekomen is, niet meer kunnen ontsnappen. De kans dat je achter glas een kleurtje krijgt, is toch nihil.

Zware middelen

Toch bezweken onder de hitte of krijg je de warmte maar niet weg uit je kantoor, zorg dan dat je bijvoorbeeld een kersenpitkussen in de diepvriezer hebt liggen. Wordt het je even te veel, leg dan het kersenpitkussen soelaas brengen. Als je niets anders in de buurt hebt, kan je ook altijd wat ijsblokjes in een handdoek rollen. Wel opletten met het smeltwater of je zit alsnog met natte kleren.