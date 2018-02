Osteopathie, een en-enverhaal

In België staat osteopathie nog altijd centraal in menig debat. In 1999 trad in ons land de wet Colla in werking die osteopathie erkent als niet-conventionele praktijk inzake de geneeskunde en de veiligheid van de patiënt moet waarborgen. Toch heerst er tot op vandaag enige onduidelijkheid over de erkenning van het beroep en over de vraag of een doktersvoorschrift nodig is om een osteopaat te kunnen raadplegen. De Belgische wet zegt immers dat enkel artsen een diagnose mogen stellen en een behandeling mogen opstarten. Nochtans is osteopathie een eerstelijnsbehandeling waar veel Belgen spontaan voor kiezen. Volgens het lijvige rapport dat het KCE, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, in 2011 publiceerde, zou 7% van de bevolking in de loop van het jaar voordien minstens één keer een osteopaat hebben geraadpleegd. Meestal omwille van rug- of nekpijn, als gevolg van een acuut probleem (stijve nek, lumbago...) of als gevolg van chronische klachten (lagerugpijn).

...