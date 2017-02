Opvallend veel meer sterfgevallen door griepepidemie

Sinds begin 2017 telden de Limburgse gemeenten al meer dan 1.200 overlijdens. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen zo'n 900 mensen stierven, schrijft Het Belang Van Limburg.

Volgens viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst gelden die cijfers voor het hele land. De oversterfte wordt deels bevestigd door cijfers van het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC). Die koepelvereniging van Vlaamse crematoria noteerde in januari al 6.487 crematies in Vlaanderen. Ter vergelijking: in januari 2016 waren dat er 5.537, of 17,2 procent minder.

De opvallende oversterfte is vooral te wijten aan de griepepidemie. De variant H3N2, die nu circuleert, leidt traditioneel tot meer sterfgevallen en staat garant voor een stevig griepjaar, legt Van Ranst uit.

De cijfers moeten volgens de viroloog wel genuanceerd worden. Het gaat vooral om "hele oude mensen" van 85 jaar of ouder, zegt hij, die door de griep iets vroeger dan normaal sterven. "Het aantal verloren levensjaren is dus niet zo impressionant", klinkt het.

Bovendien volgt na een periode van oversterfte ook een periode van 'ondersterfte', waarin minder mensen overlijden dan normaal. "Je kan maar een keer dood gaan. De mensen die nu zijn gestorven, kunnen in de komende weken en maanden niet meer overlijden", besluit Van Ranst.