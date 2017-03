Onderzoekers tonen aan dat behandeling voor melanoom een tweede maal kan werken

Tijdens het twee jaar durende onderzoek werden 25 patiënten met huidkanker uit het UZ Brussel en het UZ Gent succesvol behandeld met een behandeling die ze voorheen reeds kregen, maar die slechts tijdelijk resultaat toonde. Professor Bart Neyns merkte evenwel op dat dezelfde medicijnen na verloop van tijd opnieuw konden aanslaan.

Alle patiënten vertoonden uitzaaiingen van een melanoom met een mutatie in het BRAF-gen. Dat gen omvat het eiwit BRAF dat bij een mutatie zorgt voor overmatige celgroei.

Bij de patiënten die succesvol behandeld werden bedroeg de periode tussen de eerste behandeling en herbehandeling minstens 12 weken. Alle patiënten werden in die tussentijd blootgesteld aan immunotherapie, maar zonder voldoende succes.

"Deze resultaten zijn erg belangrijk", verduidelijkt professor Neyns. "Ze kunnen ons duidelijk maken dat we met redelijke kans op succes nog eens opnieuw kunnen herbehandelen in omstandigheden waar we momenteel geen doeltreffende standaardbehandeling beschikbaar hebben. Bovendien zijn er geen nieuwe veiligheidsproblemen opgemerkt."

Tijdens de studie werd ook aangetoond dat een bloedtest die de aanwezigheid van tumor DNA in het bloed opspoort na twee weken in de eerste behandeling al kan voorspellen wie baat heeft bij een herbehandeling.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet Oncology.