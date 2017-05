Onderzoekers identificeren metabolisme dat uitzaaiing borstkanker bevordert

Bij ongeveer 25% van de borstkankerpatiënten verspreidt de kanker zich naar andere organen, meestal met op termijn de dood als gevolg. Wetenschappers zoeken nog steeds naar doelgerichte manieren om uitzaaiingen of 'metastasen' te voorkomen. Tot nu toe zonder succes. Het onderzoek van het Belgisch-Duitse team wetenschappers werpt nu licht op het belang van de stof proline voor de energieproductie van uitzaaiende borstkankercellen.

Onderzoek naar de rol van proline

Om zich te kunnen verspreiden, passen kankercellen hun manier van werken aan. Hoe de stofwisseling van de cellen dit aanpassingsproces ondersteunt, was tot nu toe niet geweten. In dit onderzoek hebben wetenschappers ontdekt dat uitzaaiende borstkankercellen hun energie halen uit een ander metabolisme dan normale cellen en niet-uitzaaiende kankercellen.

Prof. Sarah-Maria Fendt (VIB-KU Leuven): "We stelden vast dat de stofwisseling op basis van proline (een van de aminozuren die de bouwstenen van eiwitten vormen nvdr.) hoger is in uitzaaiende borstkankercellen dan in primaire borstkankercellen, gezonde cellen hebben trouwens helemaal geen proline nodig. Bovendien zijn we er ook in geslaagd om dit metabolisme tegen te gaan, door het eiwit te blokkeren dat het proces aanstuurt. Dit eiwit, genaamd Prodh, kan dus een uitstekend nieuw doelwit vormen voor nieuwe therapieën."

Twee wegen naar klinische behandeling

De bevindingen van het team zijn een belangrijke eerste stap in de zoektocht naar middelen om metastase te voorkomen. Om het onderzoek van het lab naar het ziekenhuis te brengen, richt Prof. Fendt zich op twee fronten. "Eerst willen we definiëren hoe we de uitschakeling van het eiwit Prodh, en dus van de energieproductie op basis van proline in kankercellen, kunnen combineren met standaard preventieve chemotherapie. Op die manier kunnen we uitzaaiingen zo efficiënt mogelijk tegengaan. Ten tweede zijn we op zoek naar industriële partners die ons kunnen helpen om zo'n eiwitremmer te ontwikkelen. Deze twee stappen zijn essentieel om dit overtuigende resultaat om te zetten in tastbare voordelen voor kankerpatiënten. Met de juiste partner kunnen we al binnen vijf jaar met klinische onderzoeken beginnen."

Deze baanbrekende inzichten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Nota: Een doorbraak in onderzoek betekent niet hetzelfde als een doorbraak in de geneeskunde. De verwezenlijkingen van VIB-onderzoekers kunnen de basis vormen voor nieuwe therapieën, maar het ontwikkelingstraject neemt nog jaren in beslag. Heeft u vragen hieromtrent dan kan u die stellen via mail: patienteninfo@vib.be.