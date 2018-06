Nitrieten in charcuterie: een onderschat gevaar

Zijn nitraten en nitrieten in bereide vleeswaren schadelijk voor je gezondheid? Een eenvoudige vraag, waarop het antwoord heel wat ingewikkelder is. Want zelfs als je niet elke dag bereide vleeswaren eet, krijg je toch een hoeveelheid van deze chemische stoffen binnen. Nitraten zijn namelijk alom aanwezig in de natuur, bijvoorbeeld in de vorm van salpeter (al is het weinig waarschijnlijk dat je die kristallen op vochtige muren oplikt) of in grondwater. "Nitraat is essentieel voor de plantengroei", legt Serge Pieters, voedingsdeskundige en professor dieetleer aan het Institut Paul Lambin, uit. "Het stelt planten in staat om stikstof te absorberen, wat voor hen onontbeerlijk is. In sommige groenten, zoals sla, selder en spinazie, vind je dan ook hoge dosissen nitraat terug." En dan zijn er nog de nitraten in drinkwater, waar ze in beperkte hoeveelheid toegelaten zijn (max. 50 mg/l).

...