Nieuwe versie van MyHandicap

De nieuwe versie is een uitbreiding van Handiweb, de applicatie die momenteel wordt gebruikt om dossiers van personen met een handicap te raadplegen. Voortaan zal je in het online dossier de mogelijkheid hebben om een vragenlijst ("intake") in te vullen om een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel aan te vragen.

De naam "Handiweb" verdwijnt en "MyHandicap" wordt voortaan de benaming voor de applicatie waar je zowel dossiers kan raadplegen als aanvragen indienen.

Wat verandert er?

Hoewel de lay-out van de intake er helemaal anders uit zal zien, blijven de basisprincipes wel behouden. De vragen blijven in grote lijnen dezelfde, op een aantal aanpassingen na, zoals: