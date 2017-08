Nieuw onderzoek bij baarmoeder- en baarmoederhalskanker

Gemiddeld krijgen in België elk jaar 640 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en 1429 vrouwen de diagnose baarmoederkanker. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, hebben deze patienten een goede prognose en is tot 90% na vijf jaar nog in leven.

Indien er echter uitzaaiingen zijn of wanneer de ziekte terugkeert, zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. Bij uitzaaiingen of herval zijn er momenteel weinig behandelingsopties en is de gemiddelde overlevingskans minder dan anderhalf jaar. Bestaande behandelingen zijn daarenboven erg agressief en geven behoorlijk wat bijwerkingen.

Eigen afweer stimuleren

In de onderzoekswereld worden grote middelen gemobiliseerd om meer en betere behandelingen te vinden tegen kanker. De meest onderzochte en veelbelovende piste van het moment is immuuntherapie. Bij immuuntherapie wordt het eigen afweersysteem van de patiënt wakker geschud en richting tumoren geleid. Het lichaam wordt als het ware gevraagd zichzelf (mee) te genezen. De idee is dat eigen afweercellen de kankercellen preciezer kunnen aanvallen en met minder bijwerkingen dan de klassieke behandelingen zoals chemotherapie en bestraling.

Immuuntherapie (anti-PD-1) wordt vandaag reeds ingezet bij bepaalde vormen van huidkanker, longkanker, nierkanker en leukemie. Bij baarmoeder- en baarmoederhalskankerpatiënten werkt deze behandeling niet even goed, zo blijkt uit onderzoek.

Ook combinatietherapieën worden momenteel druk bestudeerd. Hierbij worden verschillende soorten behandelingen tegelijkertijd gegeven om zo op meerdere fronten tegelijkertijd de tumoren aan te vallen en onder controle te krijgen. Immuuntherapie kan zo bijvoorbeeld gecombineerd worden met chemotherapie, bestraling, orale geneesmiddelen en/of voedingssupplementen. Welke exacte combinatie werkt voor welk type kanker en welke patiënt moet worden onderzocht en in kaart gebracht.

Immuuntherapie versterken met goedkopere behandelingen

In juli 2017 werd op basis van wetenschappelijke studies een specifieke experimentele testfase gestart om immuuntherapie bij baarmoeder- en baarmoederhalskankerpatiënten te versterken via een welbepaalde combinatietherapie. Immuuntherapie is een dure behandeling (gemiddeld 100.000 euro per patiënt per jaar) en dus is allles wat de behandeling doeltreffender kan maken extra interessant.

In de recent gelanceerde PRIMMO-studie is ervoor gekozen immuuntherapie te combineren met doelgerichte radiotherapie en de ondersteunende werking van vijf bestaande, goedkope orale producten: o.a. het courante hoofdpijnmiddel Sedergine, het bij boorlingen en ouderen veel gebruikte supplement D-cure, en "curcumine", een afgeleide van het bekende gele kurkumakruid. Elk middel draagt op een welbepaalde en complementaire manier zijn eigen steentje bij in het complexe pad van de ziektebestrijding.

Hoewel de studie zich specifiek richt op patiënten met baarmoeder- en baarmoederhalskanker kan de behandeling na een succesvolle testfase ook voor andere kankers interessant zijn. Belangrijk is dat deze nieuwe combinatietherapie na een gunstige evaluatie snel ingevoerd kan worden. De vijf aanvullende medicijnen zijn immers al beschikbaar op de markt. Lange, dure administratieve procedures worden zo vermeden.

Kom op tegen Kanker slaat samen met het Antikankerfonds en vier grote ziekenhuizen de handen in elkaar om deze studie praktisch mogelijk te maken en te financieren. Kom op tegen Kanker stopt 640.000 euro in het project, goed voor bijna één derde van het benodigde budget voor het onderzoek. Het Antikankerfonds coördineert het wetenschappelijke onderzoekt en voorziet de benodigde bijkomende fondsen. De eerste resultaten worden binnen twee jaar verwacht, afhankelijk van het verloop.