Nieuw federaal onderzoekscentrum Sciensano pas in het najaar van start

Die adviseerde begin december 2016 om de tekst van het wetsvoorontwerp over de oprichting van Sciensano voor te leggen aan de gewesten en de gemeenschappen volgens een specifieke procedure. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) volgen dat advies, om de fusie zo goed mogelijk, "in een optimaal overlegklimaat", voor te bereiden.

De federale regering keurde de fusie op 20 juli vorig jaar goed. Dat specialisten uit de medische en de veterinaire sector samen volksgezondheidsuitdagingen zullen aanpakken onder één bestuur, noemden de bevoegde ministers Maggie De Block (Open Vld) en Willy Borsus (MR) toen een "wereldprimeur".