Nieuw Brits onderzoek: "Drie stuks fruit per dag is te weinig"

In Nederland en België wordt doorgaans uitgegaan van twee tot drie stuks fruit als gezonde hoeveelheid per dag, en 200 tot 300 gram groente.

De onderzoekers van Imperial College in Londen analyseerden 95 studies over de inname van fruit en groenten. Ze concluderen dat het eten van 800 gram fruit of groenten per dag (vergelijkbaar met ongeveer tien porties), het grootste voordeel voor de gezondheid oplevert.

Een aanzienlijke verhoging van de consumptie van groenten en fruit naar tien porties, kan volgens hen jaarlijks 7,8 miljoen voortijdige overlijdens voorkomen. Het risico op hartziekten zou met 24 procent verminderen, de kans op een beroerte met 33 procent, en de kans op cardiovasculaire aandoeningen met 28 procent. Het risico op kanker zou met 13 procent dalen en de kans vroegtijdig te overlijden met 31 procent, vergeleken met mensen die geen groenten en fruit eten.

Bladgroenten

De onderzoekers analyseerden ook welke typen groenten en fruit de meeste bescherming tegen ziekten bieden. Appels, peren, citrusvruchten, salades en bladgroenten zoals sla, spinazie en witlof, scoorden hoog. Ook kruisbloemige groenten zoals broccoli, kool en bloemkool worden aanbevolen. Groene bonen en gele en oranje groenten zoals paprika's en wortels verminderen mogelijk het risico op kanker, zeggen ze.

Dagfinn Aune, hoofdauteur van de studie, zegt dat gekeken is naar de optimale bescherming tegen ziekte en voortijdig overlijden. "De resultaten van ons onderzoek laten zien dat vijf porties fruit en groenten per dag goed is, maar dat tien nog beter is."

Ook met vijf porties per dag neemt het risico op ziekte al aanzienlijk af vergeleken met mensen die nauwelijks groenten en fruit eten.

Het onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of Epidemiology.

(IPS)