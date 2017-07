Niet elk T-shirt beschermt tegen de zon

Niet zozeer dat je iets draagt, maar wat je draagt is bepalend voor een zorgeloze dag in de zon. Kleding heeft namelijk, net als zonne-crème, een beschermingsfactor. "Donker of licht, nat of droog, lycra of katoen, nieuw of vaak gewassen... het maakt een groot verschil qua protectie. Tal van luchtige zomerstofjes bedekken wel maar beschermen niet", benadrukt professor textielkunde Lieva Van Lan-genhove (UGent). Check daarom het soort textiel, de kleur, het onderhoud en de vochtigheid.

...