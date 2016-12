Natuurlijke hulp bij menopauzeklachten

Gemiddeld 51 jaar zijn vrouwen wanneer ze in de menopauze belanden, al tekent zich de jongste jaren een opmerkelijke trend af richting een steeds vroegere overgang. "Dat is wellicht een gevolg van verschillende factoren, zoals problemen met de eierstokken, vervuiling, stress, bepaalde kankerbehandelingen. Daardoor zien we meer vrouwen van begin 40 bij wie de eierstokken voortijdig falen", vertelt menopauzeconsulente Leen Steyaert.

...