Nachtelijke spierkramp, rusteloze benen en slaapschokken is niet hetzelfde

Het belangrijkste symptoom van nachtelijke spierkramp is de scherpe pijn die met de kramp gepaard gaat. Bij rusteloze benen of het restless legs syndroom (RLS) zijn de benen rusteloos, met spontane, onaangename bewegingen, maar voelt men over het algemeen geen pijn.

RLS komt veel voor in combinatie met de zogenoemde slaapschokken (Periodic Limb Movement Disorder oftewel PLMD). Hierbij worden in de slaap ongewild schoppende en schokkende bewegingen met de benen gemaakt.

Bij nachtelijke spierkramp hoort een andere behandeling dan bij RLS en PLMD. Het is dus belangrijk de juiste diagnose te (laten) stellen.

Nachtelijke spierkrampen

Plots optredende, onwillekeurige contracties van de spieren

De krampen zijn zeer pijnlijk en treden aanvalsgewijs op

De kramp kan enkele seconden tot minuten aanhouden

Soms treden ze op in episodes van enkele dagen tot weken, waarin ze zich herhalen

Locatie: meestal in de kuiten, voeten of tenen

Tijdstip: tijdens rustperiodes; met name 's avonds en 's nachts

RLS

Onaangenaam gevoel in de benen (irriterende, brandende, kriebelende sensaties)

Er is slechts zelden sprake van pijn

Gaat bijna altijd gepaard met een onweerstaanbare drang tot bewegen

Klachten verbeteren door activiteit

Komt vaak voor in combinatie met PLMD

Locatie: meestal in de kuiten, maar soms ook in voeten en armen

Tijdstip: tijdens rustperiodes; met name 's avonds en 's nachts

PLMD

Herhalende, schokkende bewegingen van de benen

De bewegingen zijn pijnloos

De bewegingen duren per keer doorgaans 20 - 30 seconden

Komt vaak voor in combinatie met RLS

Locatie: meestal in de benen

Tijdstip: meerdere keren 's nachts tijdens rust en slaap

Indien u heel regelmatig last hebt van één van deze drie klachten, is het raadzaam uw arts hierover te raadplegen. Hij kan met u naar een behandeling zoeken.

Bron: Gezondheidsnet.nl