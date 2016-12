Molecule herstelt mogelijk insulinecellen bij diabetespatiënten

De onderzoekers toonden aan dat GABA, een neurotransmitter (een stof die zorgt voor de overdracht van zenuwprikkels in het zenuwstelsel), een invloed kan hebben op het herstel van de cellen die insuline produceren, de zogenaamde betacellen.

Bij mensen die diabetes type 1 hebben, gaat het aantal van die cellen geleidelijk achteruit. De cellen regenereren bijna niet meer, waardoor de patiënt verplicht is om de rest van zijn leven zichzelf dagelijks meerdere malen in te spuiten met insuline.

In een artikel dat recent verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Cell, leggen de onderzoekers uit dat dat GABA ervoor kan zorgen dat alphacellen transformeren in betacellen, en dat zowel bij muizen, ratten en mensen.

De ontdekking is potentieel interessant voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen diabetes. In België lijden zowat 600.000 mensen aan de ziekte.