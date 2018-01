Ik versta de mensen niet meer maar blijf doen alsof

De laatste tijd krijg ik er steeds meer last van. De radio en televisie zet ik steevast luider en in vergaderingen mis ik plots nuttige informatie. Het gebeurt ook dat ik de huisbel niet hoor of mijn gsm. En ik schrok wel heel erg die keer dat iedereen naar buiten stormde toen het brandalarm afging en ik me van geen kwaad bewust was.

...