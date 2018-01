Met luide stem!

Aan de telefoon kan je op basis van de stem meestal vrij goed inschatten hoe oud je gesprekspartner ongeveer is, ook al heb je hem of haar nog nooit ontmoet. Want een stem liegt niet: ze evolueert vanaf je kinderjaren tot op hoge leeftijd, maar ze blijft al die tijd wel een cruciale pijler van je persoonlijkheid. Een voorbeeld? Enkel en alleen aan de stem herken je in een fractie van een seconde een vriend die je al ruim 30 jaar niet meer hebt gezien!

