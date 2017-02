Mazelen en rode hond veel minder frequent in Europa

De cijfers hebben betrekking op de situatie eind 2015. De WHO rekent 53 landen tot Europa, inclusief Rusland en landen zoals Azerbeidzjan, Kazachstan en Kirgizië.

In 27 landen daarvan, verspreid over zowel West-Europa als Oost-Europa en Eurazië, zijn een van de ziekten of beide ziekten gedurende 36 maanden niet meer geconstateerd. Zij vallen voor de WHO in de categorie landen die mazelen en/of rode hond hebben geëlimineerd.

De gezondheidsorganisatie concludeert dat in de afgelopen jaren elk jaar minder gevallen van mazelen en rode hond werden gerapporteerd in Europa. Het aantal landen waar de mazelen endemisch is, daalde in 2015 met vier ten opzichte van het jaar daarvoor, en het aantal landen waar rode hond endemisch is, daalde met twee.

Nog hiaten in de surveillance

"Het is bemoedigend om te zien dat de gecombineerde inspanningen van de WHO en de lidstaten hebben geleid tot gestage vooruitgang op weg naar het uitroeien van mazelen en rode hond", zegt Nedret Emiroglu van de WHO in Europa. "Maar we kunnen pas tevreden zijn als de hele regio over de streep is. Er is een effectief en veilig vaccin beschikbaar. Niemand hoeft te maken te krijgen met de gevolgen van de mazelen of rode hond. Toch zijn er diverse uitbraken geweest, die zelfs tot doden hebben geleid in 2015 en 2016."

De WHO is afhankelijk van data die de landen zelf aanleveren en wijst erop dat in sommige gevallen hiaten zijn in de surveillance, dekking en jaarlijkse rapportages. Ook benadrukt de organisatie dat het van belang is dat laboratoria onderscheid maken tussen geïmporteerde en endemische virussen, en dat overdrachtsroutes in kaart gebracht moeten worden.

(IPS)