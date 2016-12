Mag je sporten als je grieperig bent?

In de herfst en winter heb je zo een snotneus te pakken. Verkoudheids- en griepvirussen zijn nu eenmaal erg besmettelijk. Ze verspreiden zich in vochtdruppeltjes door de lucht en via de handen naar nieuwe slachtoffers. Houd je weerstand op peil, zodat je zo goed mogelijk gewapend bent tegen deze onvermijdelijke virussen.

Sporten kan daarbij helpen: een goede conditie en elke dag een halfuurtje matig intensief bewegen verkleinen de kans op een verkoudheid of griepje. Bovendien vermindert sporten stress en zorgt het ervoor dat je beter slaapt, wat ook weer goed is voor je weerstand.

Extreme inspanning

Zware training vergroot de kans op een verkoudheid juist. Extreme inspanning, zoals een marathon lopen, heel veel of urenlang sporten, verlaagt de weerstand tijdelijk. Overtrainde atleten krijgen vaker een infectie. Ook door afkoeling kan je weerstand afnemen, waardoor je vatbaarder wordt voor virussen. Goed herstellen na een flinke training en zorgen dat je lekker warm blijft, is belangrijk om de griep buiten de deur te houden.

Griep of verkouden

Ben je toch verkouden of grieperig? Of sporten een verstandige optie is, hangt af van wat je precies onder de leden hebt. Verkoudheid en griep worden nog wel eens in één adem genoemd, maar het zijn wezenlijk andere kwalen.

Een verkoudheid krijg je door besmetting met een van de vele verkoudheidsvirussen. Dit zorgt voor een ontsteking van de slijmvliezen in je neus, bijholten en keel. Hierdoor krijg je keelpijn, een verstopte neus en te veel snot en last van niezen en hoesten. Je kunt ook hoofdpijn, spierpijn en verhoging van maximaal 38 graden Celcius hebben en je niet zo fit voelen. Na ongeveer een week ben je er weer bovenop.

Griep krijg je van een gevaarlijker virus, een van de influenzavirussen, en geeft ernstigere ziekteverschijnselen. Meestal krijg je plotseling koorts, boven de 38 graden Celsius. Binnen 12 uur kan de koorts oplopen naar 39 graden. Je voelt je flink ziek, krijgt koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in je hele lichaam. De koorts en pijn verdwijnen na een dag of drie, vier, maar je kunt je nog een paar weken niet helemaal 100 procent voelen.

Koorts gevaarlijk?

Met een verkoudheid mag je gewoon sporten. Soms gaat je neus daardoor open en voel je je weer wat beter. Doe de eerste dagen wel een beetje rustig aan. Neem eventueel een pijnstiller tegen de hoofdpijn. Mondt je verkoudheid uit in een voorhoofdsholteontsteking of bronchitis, dan is sporten niet aan te raden.

Heb je griep, dan mag je niet sporten. Je lijf heeft veel energie nodig om weer beter te worden, dus verspil geen kracht aan sporten. Flink bewegen met griep vertraagt je herstel alleen maar en je sportprestaties zullen ook tegenvallen.

Het is een fabeltje dat je met bewegen de koorts eruit zweet, trainen met koorts is zelfs gevaarlijk. Het kan een infectie van de hartspier veroorzaken (myocarditis) die kan leiden tot hartfalen en hartritmestoornissen. Houd als je weer beter bent het dubbele aantal van het aantal dagen waarop je koorts had rust. Na drie dagen koorts, mag je dus nog zes dagen lang niet sporten.

​

Doe de nek-ckeck

Twijfel je nog? Doe de 'nek-check'. Heb je alleen symptomen boven de nek, zoals een loopneus of verstopte neus, keelpijn, hoofdpijn en oorpijn? Sporten is geen probleem.

Heb je ook symptomen onder je nek, bijvoorbeeld last van hoesten, kortademigheid, een piepende ademhaling, koorts en spierpijn? Even niet sporten. Gebruik je regelmatig een hartslagmeter, dan kan deze ook een goede indicatie geven. Is je hartslag in rust verhoogd, dan is trainen af te raden.

