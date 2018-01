Mag ik deze dans van jou?

"Dansen is een ideale manier om te bewegen en houdt zowel je hoofd als je lichaam in vorm", weet dokter Hendrik Cammu (UZ Brussel), die in zijn recente boek het effect van voeding en bewegingsvormen op de gezondheid tegen het licht houdt. "Puur technisch gezien kan je de inspanning van twee uur dansen - van volksdans over ballroom tot river dance - vergelijken met twee uur fitnessen of stevig doorstappen. Dansen die trage met snelle passages afwisselen, zoals de tango, kan je dan weer vergelijken met intervaltraining. Heel wat dansvormen verhogen de hartslag, stimuleren de bloedcirculatie en laten je zweten, maar dat doen andere sporten natuurlijk ook. Bij dansen wordt er echter meer in beweging gezet dan je spieren alleen. Zo versterkt dansen ook je evenwicht, je coördinatie en je lichaamsbeheersing. Mensen met dansbenen vallen bovendien veel minder of lopen minder risico op ernstige valletsels doordat ze over betere reflexen beschikken."

