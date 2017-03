Maakt geld gelukkig? Ja, als je deelt

De meeste onderzoeken wijzen uit dat als je arm bent en moet schrapen om rond te komen, je geluksniveau stijgt wanneer je inkomen toeneemt. Maar eens je een bepaalde drempel hebt bereikt, stijgt dat geluk minder of helemaal niet meer. De Amerikaanse econoom Angus Deaton berekende dat die drempel op ongeveer ? 67.900 per jaar of ? 5.658 per maand ligt. Verdien je nog meer, dan neemt je geluksgevoel niet meer toe. "Over dit bedrag is er wetenschappelijk evenwel geen eensgezindheid", zegt econoom en filosoof prof. Antoon Vandevelde (KU Leuven). "De situatie in de VS is anders dan bij ons. In België ligt het kantelpunt een stuk lager, veeleer op ? 30.000 tot ? 40.000 besteedbaar inkomen per jaar."

