Levenslang vaccineren voor een goede afweer

Is vaccineren eigenlijk nog nodig als je de 50 voorbij bent? Heeft ons immuunsysteem niet voldoende levenservaring opgedaan om de meeste ziektekiemen van antwoord te dienen? 'Vaccineren blijft een must voor 50-plussers', benadrukt vaccinatiespecialist prof. dr. Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). 'In de eerste plaats om je eigen gezondheid veilig te stellen. Met de leeftijd neemt de effectiviteit van je immuunsysteem af, een natuurlijk slijtageproces. Je ontwikkelt minder antistoffen en de kwaliteit ervan loopt terug. Je bent vatbaarder voor ziekten en ook de kans op ernstige complicaties neemt toe. Door te vaccineren versterk je je immuunsysteem opnieuw. Wat je afweer eveneens stevig boost, is voldoende in beweging blijven. Wandelen, fitnessen, zwemmen,... maakt niet uit. Een betere conditie in combinatie met een gerichte vaccinatie zorgt voor een doeltreffender immuniteit.'

