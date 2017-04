Leuvense onderzoekers ontdekken hoe stevia de bloedsuikerspiegel onder controle houdt

Stevia is erg populair als caloriearme suikervervanger. Bovendien zou de zoetstof een gunstig effect hebben op de bloedsuikerspiegel, al wist tot nu toe niemand precies hoe dat komt. Koenraad Philippaert en Rudi Vennekens van het Departement Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde aan de KU Leuven hebben daar nu verandering in gebracht. Ze deden dat in samenwerking met Leuvense collega's en collega's van Université catholique de Louvain en University of Oxford.

"Onze experimenten hebben aangetoond dat de actieve componenten van stevia-extract de werking versterken van het ionenkanaal TRPM5", legt dr. Philippaert uit. "Een ionenkanaal is een eiwit dat dienst doet als een soort microscopische sluis waarlangs minuscule deeltjes de cel in- en uitstromen. Deze kanalen liggen mee aan de basis van heel wat processen in het lichaam."

Invloed op smaakperceptie en insulinesecretie

"TRPM5 is eerst en vooral essentieel voor de smaakperceptie van zoet, bitter en umami op de tong", gaat Philippaert verder. "Deze smaaksensatie wordt nog versterkt door het steviabestanddeel steviol, dat TRPM5 stimuleert. Dat verklaart de enorm zoete smaak van stevia en ook de bittere nasmaak die nog even in de mond blijft hangen."

Daarnaast zorgt TRPM5 er ook voor dat de pancreas voldoende insuline afscheidt, bijvoorbeeld na een maaltijd. Dat voorkomt abnormaal hoge bloedwaarden en de ontwikkeling van diabetes type 2. Die aandoening kan ontstaan als de pancreas te weinig insuline afgeeft, vaak onder invloed van een ongezonde levensstijl.

"Muizen die gedurende lange tijd veel vet eten, ontwikkelen uiteindelijk diabetes", legt professor Vennekens uit. "Maar dat is niet het geval voor muizen die ook een dagelijkse dosis steviabestanddelen krijgen: zij zijn beschermd tegen diabetes. Dit gunstige effect was er niet bij muizen zonder TRPM5. Dat wijst erop dat de bescherming tegen abnormaal hoge bloedwaarden en diabetes te danken is aan het stimuleren van TRPM5 met steviabestanddelen."

De studie opent perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om diabetes te controleren en eventueel te voorkomen. "Maar we mogen niet te hard van stapel lopen", waarschuwt Philippaert. "Dit is fundamenteel onderzoek en we hebben nog een lange weg te gaan voor er sprake kan zijn van nieuwe diabetesbehandelingen. Zo zijn de dosissen stevioside die de muizen kregen een pak hoger dan de hoeveelheden in frisdrank en andere voedingswaren. Verder onderzoek moet uitwijzen of onze bevindingen ook gelden voor mensen. Nieuwe geneesmiddelen zijn dus zeker niet voor morgen."