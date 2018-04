Last van misofonie? Deze trucs kunnen je helpen

Agressie en walging

Als je last hebt van misofonie, ben je zeer gevoelig voor bijvoorbeeld het geluid van kauwen, smakken, slikken of snuiten. Mensen met misofonie voelen vaak walging, angst en agressie opborrelen bij het horen van deze geluiden. Natuurlijk zullen misofonen geen kussen in het gezicht drukken van iemand die een appel zit te eten, maar ze voelen wel iets dat zij niet kunnen uiten. Een gevolg hiervan is dat zij zich gaan afzonderen. Geen feestjes, etentjes of een baan met collega's voor mensen met deze stoornis. In de ergste gevallen kan misofonie zelfs leiden tot het verbreken van een relatie.

Onderzoek

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is het eerste ziekenhuis van de wereld dat misofonie diagnostiseert als psychische stoornis. Waarom het bij de ene persoon wel voorkomt en bij de andere niet weten de onderzoekers nog niet, maar na jaren onderzoek en behandelingen, zijn ze wel tot een aantal mogelijke oplossingen gekomen.

Oplossing 1: Het vervangen van het geluid

Bij het horen van een bepaald geluid, zal de aandacht van iemand met misofonie hier op gefocust worden. Een tip van het AMC is om in zo'n geval andere geluiden voor het storende geluid in de plaats te bedenken. Het geluid van iemand die zijn neus snuit, zou bijvoorbeeld hetzelfde kunnen zijn als een gordijn dat dicht wordt gedaan, of als papier dat scheurt. Het kauwen van een appel of chips lijkt dan weer op het geluid van iemand die over kiezelstenen of door de modder loopt. Uit onderzoek van het AMC bleek dat deze vervanging van geluid werkt. Het leidde voor velen tot verbetering.

Oplossing 2: Aandachtstraining

Naast het vervangen van het geluid, zou het verleggen van de focus ook een oplossing kunnen zijn. Tijdens de behandelingen in het AMC kregen de patiënten speciale aandachtstraining waarbij zij leerden om ergens anders hun aandacht op te richtten.

Oplossing 3: Ontspanningsoefeningen

Door te ontspannen, zouden de walging en de agressieve en angstige reacties later op de dag kunnen verminderen. Het ziekenhuis zegt echter wel dat dit niet altijd een directe oplossing zou kunnen zijn. Door ontspanningsoefeningen te combineren met aandachtstraining en het vervangen van het geluid, zou wel de sleutel tot succes kunnen worden gevormd.

Oordopjes

Veel mensen die last hebben van misofonie zijn geneigd oordopjes te gaan dragen, maar volgens het AMC zal dat niet helpen. Met oordopjes zou je het probleem alleen maar vergroten en zou je de situatie nog ondraaglijker maken.

Bron: Gezondheidsnet.nl