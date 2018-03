Laat je hormonen niet verstoren

Van de shampoo waarmee je 's morgens je haar wast, tot de lunch die je opwarmt in de magnetron, over het blikje frisdrank, de manicure en het aperitiefje in je onkruidvrije tuin: hormoonontregelaars zitten werkelijk overal! De WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) definieert deze stoorzenders als 'exogene stoffen of mengsels die een of meer functies van het hormoonstelsel verstoren en daardoor een schadelijke invloed hebben op de gezondheid van het individu, zijn nageslacht of deelpopulaties'.

