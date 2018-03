Kunnen tatoeages iets vertellen over je gezondheid?

Bij tattoos denk je niet meteen aan gezondheidstechnologie en toch biedt net deze vorm van lichaamsversiering heel wat mogelijkheden op dit vlak. Daarvan zijn alvast Amerikaanse wetenschappers van Harvard University overtuigd.

We kennen allemaal slimme horloges, en smartphones die kunnen ingezet worden om allerhande gezondheidswaarden te monitoren zoals hartslag en bloeddruk. Die hebben wel een interactie met het lichaam waarop ze gedragen worden maar ze hebben als groot nadeel dat ze werken via een batterij, wat hun werkingsduur beperkt. Ze zijn ook afhankelijk van wifi connectie. Bovendien zijn deze 'wearables' niet fysiek verbonden met het lichaam. Ze liggen er eerder gewoon tegenaan. tattoo inkt dringt wel door in de huidcellen en biedt zo mogelijkheden om van de huid zelf een soort gezondheidstracker te maken.

Vochtlaagje

Dat gebeurt door de tattoo inkt te vervangen door een vloeistof met zogeheten biosensoren. Deze sensoren zijn zo intelligent samengesteld dat ze van kleur veranderen, van zodra de concentratie aan bepaalde biomarkers in het vochtlaagje van de huid toeneemt. Zo is er een groene tattoo inkt ontworpen die bruin verkleurt van zodra de biosensoren via de huid meten dat het glucoseniveau in de bloedsomloop is gestegen. Zo hoeven diabetespatiënten maar een blik op hun tattoo te werpen om te weten dat het tijd is om insuline toe te dienen.

Voor atleten heeft het team van Harvard een ander type groene inkt ontwikkeld waarvan de kleur meer intens wordt, van zodra uitdroging dreigt. De sensoren meten daarvoor het zoutgehalte en waarschuwen tijdig voor dehydratatie. Via een smartphone wordt de info van de tattoos eveneens opgemerkt en gedecodeerd zodat je de info dubbel kan checken.

Anders dan bij normale tattoos, kunnen deze slimme exemplaren zowel van tijdelijke als van blijvende aard zijn. Dat kan de drager zelf beslissen. Gaat het om chronische aandoeningen, dan kan de inkt permanent worden aangebracht, bij tijdelijke monitoring, kan de tattoo makkelijk verwijderd worden.

Het gaat voorlopig nog om prototypes die verder uitgetest worden. En er is ook nog het vraagstuk van de privacy. Want niet alleen jijzelf maar ook anderen kunnen via je tattoo iets vernemen over je gezondheid.